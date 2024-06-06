Deprem kabinini kendi test etti! İşte deprem kabininde o an…

Asrın felaketi yaşandığı dönem alınacak önlemleri geliştirilen çeşitli projeleri ekranlarınıza getirmiştik. 'Deprem kabini' de onlardan biriydi. Üretici Yenal Kılıç, Hatay'da bir dayanıklılık testi gerçekleştirdi. Kabine girdi ve 5 katlı binayı, üzerine yıktırdı. Yaşananların her saniyesi hem içeriden hem dışarıdan olmak üzere kayda geçti.

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