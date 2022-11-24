24 Kasım 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Deprem esnasında üzerine gardırop düştü! Karanlıkta yerini telefonun ışığıyla buldu
Sabaha karşı meydana gelen depreme uykuda yakalananlardan biri de Düzce'de yaşayan Ayşe Kırca'ydı. Panikle yataktan kalkmak istedi ama o esnada üzerine büyük bir gardırop devrildi, yardımına ailesi koştu. Etraf karanlıktı. Ayşe Kırca'nın yerini telefonun ışığıyla buldu. Doktorlar, vücudunda ezilme ve omuriliklerinde kırılma olduğunu söyledi. Tedavisi sürüyor.