Deprem esnasında üzerine gardırop düştü! Karanlıkta yerini telefonun ışığıyla buldu

Sabaha karşı meydana gelen depreme uykuda yakalananlardan biri de Düzce'de yaşayan Ayşe Kırca'ydı. Panikle yataktan kalkmak istedi ama o esnada üzerine büyük bir gardırop devrildi, yardımına ailesi koştu. Etraf karanlıktı. Ayşe Kırca'nın yerini telefonun ışığıyla buldu. Doktorlar, vücudunda ezilme ve omuriliklerinde kırılma olduğunu söyledi. Tedavisi sürüyor.

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