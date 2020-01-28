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28.01.2020
Deprem esnasında neler yapılmalı? |Video
Elazığ'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreminin ardından akıllara "Ülke olarak depreme ne kadar hazırız?" sorusu geldi. A Haber ekibi bu sorunun yanıtını aramak için sokağa çıktı mikrofonu vatandaşlara uzattı. İşte deprem esnasında neler yapılmalı? Depreme ne kadar hazırız? sorularına vatandaşların verdiği yanıt...
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