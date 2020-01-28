Deprem esnasında neler yapılmalı? |Video

Elazığ'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreminin ardından akıllara "Ülke olarak depreme ne kadar hazırız?" sorusu geldi. A Haber ekibi bu sorunun yanıtını aramak için sokağa çıktı mikrofonu vatandaşlara uzattı. İşte deprem esnasında neler yapılmalı? Depreme ne kadar hazırız? sorularına vatandaşların verdiği yanıt...