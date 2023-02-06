Deprem enkazından böyle kurtartıldılar: Ya Rabbim çok şükür

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde depremin ardından tüm ekipler seferber oldu. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Hatay'dan bir enkazdan kurtarılma görüntüleri geldi. O anlarda çocukları gören vatandaş " Ya Rabbim çok şükür. Geliyorlar" dedi.

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