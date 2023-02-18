Deprem çantalarına güncelleme geldi! İşte deprem çantası ihtiyaç listesi

Deprem çantası… Yaşanan her afet sonrası bir panikle tekrar hazırlayıp zaman içinde de rafa kaldırıyoruz. Bu bir gerçek... Bugüne dek düdük, fener ve bazı eşyalar olmazsa olmazdı. Ancak, son yaşananlardan sonra deprem çantasının içeriği de değişti. İşte güncellenen, ihtiyaç listesi.

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