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Deprem çadırından Tıp Fakültesine

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Giriş: 23.08.2023 11:38
Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem felaketinden sonra çadır ve konteyner kentte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıp, Türkiye 18'incisi olan Yusuf Yıldız (18), Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti.
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