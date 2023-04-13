Deprem bölgesini ihya çalışması sürüyor! Hem temeller atılacak hem anahtarlar teslim edilecek! Başkan Erdoğan Malatya'ya gidiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 93 bin 925 konut için temel atma çalışmaları sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16.30'da Malatya'da Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.