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Deprem bölgesinden tahliye! Başka illere gitmek isteyenler için tahliye alanları kuruldu

A Haber
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Giriş: 15.02.2023 12:37
Son dakika haberleri… Depremlerden etkilenen 10 ilde, barınma ihtiyacı nedeniyle il dışına gitmek isteyenler için tahliye alanları oluşturuldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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