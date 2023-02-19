Deprem bölgesindekilerin ısınma ihtiyacı için Sason'da odun seferberliği

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerdeki ısınma ihtiyacı için Batman'ın Sason ilçesinden bölgelere odun gönderiliyor. İlçede bazı kişiler kendi odunlarını bağışlarken, bazıları da balta ve testereyle toplanan odunların kesilip istiflenerek bölgelere gönderilmesine yardımcı oldu.