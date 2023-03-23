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Deprem bölgesindeki 6 ilde ilk sahur yapıldı!

İHA
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Giriş: 23.03.2023 10:56
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Deprem bölgesindeki Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te ilk sahur yapıldı.
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