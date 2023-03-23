23 Mart 2023, Perşembe
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Deprem bölgesindeki 6 ilde ilk sahur yapıldı!
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Deprem bölgesindeki Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te ilk sahur yapıldı.