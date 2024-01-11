Deprem bölgesinde yürek burkan görüntü! Kavanozlar 11 aydır aynı yerde duruyor

Depremlerin vurduğu Kahramanmaraş'ta bir binanın duvarında asılı kalan raf ve içindeki kavanozlar yürekleri burkuyor. Her gün manzarayla karşılaşanlar o geceyi ve komşularını hatırlıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN