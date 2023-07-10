Deprem bölgesinde yeni iş yerleri inşa edilecek! Malatya Valisi Hulusi Şahin A Haber'de anlattı

Depremin vurduğu Malatya'da yeni iş yerleri inşa edilecek. Peki inşaat ne zaman başlayacak? Yeni iş yerleri nasıl olacak? Malatya Valisi Hulusi Şahin, A Haber muhabiri Barış Türel'in sorularını yanıtladı. Şahin, “İş yerlerinin olduğu yerler küllerinden doğacak. İş yeri sahiplerinden fikir alındı, çalışmalar başlayacak.” dedi.

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