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Deprem bölgesinde yeni iş yerleri inşa edilecek! Malatya Valisi Hulusi Şahin A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 10.07.2023 10:42
Depremin vurduğu Malatya'da yeni iş yerleri inşa edilecek. Peki inşaat ne zaman başlayacak? Yeni iş yerleri nasıl olacak? Malatya Valisi Hulusi Şahin, A Haber muhabiri Barış Türel'in sorularını yanıtladı. Şahin, “İş yerlerinin olduğu yerler küllerinden doğacak. İş yeri sahiplerinden fikir alındı, çalışmalar başlayacak.” dedi.
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