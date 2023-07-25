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Deprem bölgesinde yaşlı ve engelli bakımı! Evler temizleniyor

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 13:53
Deprem bölgesinde yaşlı ve engellilerin bakımı da unutulmuyor. Bakımların yanında evler de temizleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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Deprem bölgesinde yaşlı ve engelli bakımı
Deprem bölgesinde yaşlı ve engelli bakımı
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