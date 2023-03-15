Deprem bölgesinde yağışlar ne kadar sürecek?

Adıyaman ve Şanlıurfa’da sel felaketi yaşandı. 5 kişi hayatını kaybederken kayıp vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor. Peki bölgede yağışlar ne kadar sürecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu olan meteoroloji mühendisi Güven Özdemir değerlendirdi.

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