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Deprem bölgesinde teslim edilen köy evlerinde bayramlaşma

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 11:31
Gaziantep'te depremzedeler çifte bayramı yaşıyor. Teslim edilen köy evlerinde bayramlaşma atmosferi nasıl? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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