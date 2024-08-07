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Deprem bölgesinde serada bereketli muz hasadı

Deprem bölgesinde serada bereketli muz hasadı

İHA
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Giriş: 07.08.2024 09:48
Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da serada muz hasadı devam ediyor. Depremin yaralarının sarıldığı bölgede muz üreticiden 20 TL ile 25 TL arasında alıcı buluyor.
Deprem bölgesinde serada bereketli muz hasadı
Deprem bölgesinde serada bereketli muz hasadı
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