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Deprem bölgesinde restorasyon! Hatay'daki simge yapılar asrın felaketinde ağır hasar görmüştü

Deprem bölgesinde restorasyon! Hatay'daki simge yapılar asrın felaketinde ağır hasar görmüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 18:20
Asrın felaketinde hasar gören Hatay’ın simge yapıları 2025'te hizmete girecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur anlattı.
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