Deprem bölgesinde Ramazan hazırlığı

Deprem bölgesinde Ramazan hazırlıkları sürüyor. Aşevleri kuruluyor. A Haber muhabiri Yusuf Gül o noktalardan birinden detayları aktardı. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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