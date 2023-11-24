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Deprem bölgesinde Öğretmenler Günü

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Giriş: 24.11.2023 13:58
Öğretmenler Günü, deprem bölgesinde konteyner sınıflarda kutlanıyor. Bölgeden A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.
Deprem bölgesinde Öğretmenler Günü
Deprem bölgesinde Öğretmenler Günü
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