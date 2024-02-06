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Deprem bölgesinde Miraç gecesi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.02.2024 19:47
Deprem bölgesinde Miraç gecesi idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'e açıklama yaptı.
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Deprem bölgesinde Miraç gecesi!
Deprem bölgesinde Miraç gecesi!
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