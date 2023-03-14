14 Mart 2023, Salı
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Deprem bölgesinde korkutan yangın!
Asrın felaketinin vurduğu Adıyaman’da faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu. Çıkan yangın kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken fabrikada büyük çapta maddi hasarın yaşandığı öğrenildi. Öte yandan yangından dolayı ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.