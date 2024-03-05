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Deprem bölgesinde kaç konut teslim edildi?

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Giriş: 05.03.2024 16:04
Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslim edilmesi bekleniyor. Ayrıntılar Gaziantep'ten A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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Deprem bölgesinde kaç konut teslim edildi?
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