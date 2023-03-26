26 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Deprem bölgesinde ilk hasat

Deprem bölgesinde ilk hasat

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2023 10:36
Peş peşe yaşanan depremlerin ardından çiftçi ayağa kalkmak için üretime yeniden başladı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları o bölgeden aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deprem bölgesinde ilk hasat
Deprem bölgesinde ilk hasat
Mehter marşıyla sahura kalktılar
Mehter marşıyla sahura kalktılar
Sıcaklık 10 derece düşecek
Sıcaklık 10 derece düşecek
Hatayspor tesislerinde iftar
Hatayspor tesislerinde iftar
Kozan Kalesi’nin surlarında erkek cesedi bulundu!
Kozan Kalesi’nin surlarında erkek cesedi bulundu!
İstanbul’da genç kızın korku dolu anları!
İstanbul'da genç kızın korku dolu anları!
Depremzede babaya büyük şok!
Depremzede babaya büyük şok!
Afet konutu ve köy evleri için hummalı çalışma
Afet konutu ve köy evleri için hummalı çalışma
Yaraları birlikte sarıyoruz
Yaraları birlikte sarıyoruz
İskenderun’da deniz taştı
İskenderun'da deniz taştı
“Hesaba çekilmeden kendini hesaba çekmeli”
“Hesaba çekilmeden kendini hesaba çekmeli”
Afet bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Afet bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Daha Fazla Video Göster