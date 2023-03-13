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Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış bekleniyor mu? Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 14:32
Deprem bölgesi yağışlı havanın etkisinde. Önümüzdeki günlerde ne bekleniyor? A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, konu ile ilgili ayrıntıları anlattı.
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