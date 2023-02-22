Deprem bölgesinde görenleri şaşkına çeviren yapı! Bina yıkıldı o ayakta kaldı... Çarpıcı detay

Hatay'da 6,4 büyüklüğündeki depremde Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi misafirhanesi yıkıldı. Ancak binada yıkılmayan bir şey vardı ve o da hala ayakta. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o noktadan aktardı.

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