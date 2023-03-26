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Deprem bölgesinde canla başla çalıştılar

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Giriş: 26.03.2023 16:19
55 yaşındaki Mehmet Fehim Dereoğlu, AFAD'ın gönüllü kahramanlarından biri. Kahramanmaraş merkezli büyük felakette, Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarında yer aldı. Dereoğlu aslında arama kurtarma alanında deneyimli bir isim. Çünkü 17 Ağustos 1999 depreminde de aynı şekilde sahada hayat kurtarmıştı.
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