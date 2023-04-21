21 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Deprem bölgesinde bayram nasıl geçiyor?

Deprem bölgesinde bayram nasıl geçiyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2023 14:15
Deprem bölgesinde hüzünlü bir bayram yaşanıyor. Detayları A Haber muhabirleri Murat Onur, Yüksel Akalan, Mehmet Geçgel aktardı.
Deprem bölgesinde bayram nasıl geçiyor?
Deprem bölgesinde bayram nasıl geçiyor?
Çocuklar Minika Oyun Çadırlarında eğleniyor!
Çocuklar "Minika Oyun Çadırları"nda eğleniyor!
İstiklal Caddesi’nde otelde yangın paniği!
İstiklal Caddesi'nde otelde yangın paniği!
Emine Erdoğan’dan bayram mesajı
Emine Erdoğan'dan bayram mesajı
Görüntüler Türkiye’den
Görüntüler Türkiye'den
Mezarlıklarda hüzünlü bayram
Mezarlıklarda hüzünlü bayram
Eyüp Sultan’da bayram coşkusu
Eyüp Sultan'da bayram coşkusu
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Caddeler göle döndü
Caddeler göle döndü
Deprem bölgesini fırtına vurdu
Deprem bölgesini fırtına vurdu
Aras Aydın’ın eşini gören şaştı kaldı!
Aras Aydın'ın eşini gören şaştı kaldı!
Ata biniyordu… Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı
Ata biniyordu… Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı
Daha Fazla Video Göster