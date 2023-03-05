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Deprem bölgesinde Akıllı Köy

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2023 12:14
Deprem bölgesinde "dost akıllı köy yeni yaşam merkezi" kuruluyor. Ayrıntıları Gaziantep'te bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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