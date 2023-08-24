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Deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

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Giriş: 24.08.2023 12:18
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bu sabah meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıyla birlikte vatandaşların dışarıya çıkıp, kaçtıkları görüldü.
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