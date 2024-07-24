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Deodorant seçip çalan şahıs kamerada

Deodorant seçip çalan şahıs kamerada

İHA
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Giriş: 24.07.2024 16:35
Güncelleme:24.07.2024 16:39
İstanbul Arnavutköy'da bulunan bir markete giren şahıs kozmetik reyonundaki deodorantların kokusuna bakıp beğendiğini çaldı. 31 adet deodorant çaldığı tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, hırsızlık anı kamerada.
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