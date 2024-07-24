24 Temmuz 2024, Çarşamba
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Deodorant seçip çalan şahıs kamerada
İstanbul Arnavutköy'da bulunan bir markete giren şahıs kozmetik reyonundaki deodorantların kokusuna bakıp beğendiğini çaldı. 31 adet deodorant çaldığı tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, hırsızlık anı kamerada.