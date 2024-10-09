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Denizsiz şehre çizdiği deniz manzarası ilgi odağı oldu

Denizsiz şehre çizdiği deniz manzarası ilgi odağı oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 12:37
Güncelleme:09.10.2024 12:37
Amasya'da yaşayan bir kadın eşinin işyerinin karşısında bulunan boyasız duvarı fırçasıyla renklendirip deniz manzaralı hale dönüştürdü. Duvarın rengarenk görünüm kazandığı çalışma görenlerin ilgisini çekiyor.
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