Denizli’nin meşhur tahinli, balı Tavas pidesi! Tavas pidesi nasıl yapılır?

Denizli çok sayıda pidecinin kendi aralarında yarıştığı bir yer. Şehirde yöreye göre pek çok pide çeşidi bulunuyor. Bunlardan en öne çıkanı ise tahin ile lezzetine lezzet katılan Tavas pidesi...

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