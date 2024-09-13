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Denizlili esnaflar Narin için lokma döktürdü

Denizlili esnaflar Narin için lokma döktürdü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 14:02
Denizli'de esnaflar, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın anısına dua edip lokma hayrı yaptırdı. Esnaflar Narin Güran'nın afişi ile farkındalık oluşturdu.
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Denizlili esnaflar Narin için lokma döktürdü
Denizlili esnaflar Narin için lokma döktürdü
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