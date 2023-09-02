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Denizli'deki kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 11:51
Denizli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti ve 43 kişide yaralandı. A Haber olay yerinde. Muhabirimiz Sefer Ayçe son durumu aktardı.
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