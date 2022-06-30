Denizli'de yaşanan kazada hayatını kaybetti! 6 aylık bebekten son görüntüler

Denizli’de çocuklarının dikkatini dağıttığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen annenin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.