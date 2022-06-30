30 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Denizli'de yaşanan kazada hayatını kaybetti! 6 aylık bebekten son görüntüler

Denizli'de yaşanan kazada hayatını kaybetti! 6 aylık bebekten son görüntüler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.06.2022 16:18
Güncelleme:30.06.2022 16:18
Denizli’de çocuklarının dikkatini dağıttığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen annenin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
6 aylık bebekten son görüntüler!
6 aylık bebekten son görüntüler!
Balkondan atlayan kadını böyle kurtardı!
Balkondan atlayan kadını böyle kurtardı!
Ölümcül örümcek ‘Sarıkız’ et ile besleniyor
Ölümcül örümcek ‘Sarıkız’ et ile besleniyor
A Haber kutsal topraklarda
A Haber kutsal topraklarda
Çiftçiler yolu bitirmeyen belediyeye tepkili
Çiftçiler yolu bitirmeyen belediyeye tepkili
Evlenmek istediği kızı ailesi istemeyince...
Evlenmek istediği kızı ailesi istemeyince...
Türkan Şoray’dan Cüneyt Arkın’a veda
Türkan Şoray'dan Cüneyt Arkın'a veda
Kabe’yi yüzerek tavaf eden Türk
Kabe’yi yüzerek tavaf eden Türk
15 dakikada küle döndü!
15 dakikada küle döndü!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
TOKİ’den depremzedelere 397 konut
TOKİ’den depremzedelere 397 konut
Dilan’ın şüpheli ölümü
Dilan'ın şüpheli ölümü
Daha Fazla Video Göster