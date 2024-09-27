Denizli’de vahşet: Kurşunlanan 10 keçi telef oldu

Denizli’de keçi sürüsüne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşun yağdırıldı. Kurşunların hedefi olan 10 keçinin telef olduğu olayda, sahiplerinin yaşatmak için omuzunda taşıdığı keçilerin inlemesi yürekleri sızlattı.