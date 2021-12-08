Denizli’de üniversite öğrencisi arkadaşlarının gözü önünde intihar etti

Denizli’de iki ayda bir psikolojik destek alan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi, doktordan çıktıktan kısa bir süre sonra okuduğu üniversitenin dördüncü katından boşluğa attı. Olay anına tanık olan arkadaşları apar topar arkadaşlarının peşinden koştu. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.