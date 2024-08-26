Denizli’de trafik magandalarına 1.3 milyon ceza uygulandı

Denizli’de vatandaşların yoğun ihbarı üzerine modifiyeli, yüksek sesli müzik yayını yapan ve abartı egzozlu araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda 517 sürücüye 1 milyon 361 bin 500 TL para cezası uygulandı.