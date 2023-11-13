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Denizli’de sokak ortasında infaz: Eski karısı ile erkek arkadaşını vurdu! Sonra intihar etti

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Giriş: 13.11.2023 16:50
Denizli'nin Pamukkale ilçesi kanlı bir infaza sahne oldu. Bir kişi, eski eşi ve erkek arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırarak, 2 sokak ötede intihar etti. Olayda kadının erkek arkadaşı ve eski eşi ölürken, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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