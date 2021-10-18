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Denizli’de sevgilisi Murat Avcı’yı ezen Dilek Kuşçu’nun sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı!

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Giriş: 18.10.2021 14:44
Denizli'de Dilek Kuşçu, sevgilisi Murat Avcı'nın başını ezmişti. Genç kadının arabadan paylaştığı bir video ise şoke etti. Dilek Kuşçu'nun aracıyla sık sık hız yaptığı ve o anları kayda alıp Facebook'ta paylaştığı anlaşıldı. Dilek Kuşçu'nun yakınları ise o paylaşımların altına; "Ölüme mi gidiyorsun Dilek", "Ben hiç yavaş kullandığını görmedim" şeklinde yorumlar yaptı.
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