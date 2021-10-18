18 Ekim 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Denizli’de sevgilisi Murat Avcı’yı ezen Dilek Kuşçu’nun sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı!
Denizli'de Dilek Kuşçu, sevgilisi Murat Avcı'nın başını ezmişti. Genç kadının arabadan paylaştığı bir video ise şoke etti. Dilek Kuşçu'nun aracıyla sık sık hız yaptığı ve o anları kayda alıp Facebook'ta paylaştığı anlaşıldı. Dilek Kuşçu'nun yakınları ise o paylaşımların altına; "Ölüme mi gidiyorsun Dilek", "Ben hiç yavaş kullandığını görmedim" şeklinde yorumlar yaptı.