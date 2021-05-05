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Denizli’de sahte savcının oyununu polisin dikkati ortaya çıkardı!

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Giriş: 05.05.2021 14:52
Güncelleme:05.05.2021 15:03
Acıpayam ilçesinde kendisini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bağlı Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda savcı olarak tanıtan 27 yaşındaki Halil Baki Çelen, polis tarafından gözaltına alındı. Bazı internet sitelerinde 'İnek parasıyla okudu. Birleşmiş Milletlerin en genç savcısı oldu' haberleri de yaptırdığı ortaya çıkan Çelen tutuklandı.
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