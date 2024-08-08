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Denizli'de polisten kaçan motosiklet sürücüsü yakayı ele verdi

Denizli'de polisten kaçan motosiklet sürücüsü yakayı ele verdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 13:58
Denizli'de polis ekiplerinin uygulama yaptığı sırada, akaryakıt istasyonunda şüphelendikleri motosiklet sürücüsü ile aralarında kovalamaca çıktı. Ekipler sürücüyü kıskıvrak yakaladı.
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