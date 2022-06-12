Denizli'de otomobilde yılan paniği! Aracın lastiğini sökerek ulaşıldı

Denizli Merkezefendi ilçesinde hafif ticari araca giren yılan paniğe neden oldu. Vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Gizlenen yılan bakın nasıl çıkarıldı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN