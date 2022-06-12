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Denizli'de otomobilde yılan paniği! Aracın lastiğini sökerek ulaşıldı

İHA
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Giriş: 12.06.2022 13:35
Denizli Merkezefendi ilçesinde hafif ticari araca giren yılan paniğe neden oldu. Vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Gizlenen yılan bakın nasıl çıkarıldı...
Otomobilde yılan paniği! Aracın tekerini... OTOMOBİLDE YILAN PANİĞİ! ARACIN TEKERİNİ...

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Otomobilde yılan paniği! Aracın tekerini...
Otomobilde yılan paniği! Aracın tekerini...
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