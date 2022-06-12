12 Haziran 2022, Pazar
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Denizli'de otomobilde yılan paniği! Aracın lastiğini sökerek ulaşıldı
Denizli Merkezefendi ilçesinde hafif ticari araca giren yılan paniğe neden oldu. Vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Gizlenen yılan bakın nasıl çıkarıldı...