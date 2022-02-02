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Denizli’de otobüs şoförünün çöp sandığı poşetten 4 bin 900 TL çıktı

DHA
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Giriş: 02.02.2022 16:52
Denizli'de Rıdvan Çelik'in, kullandığı belediye otobüsünün koltukların arasında çöp sandığı poşetten 4 bin 900 TL çıktı. Para, sahibine teslim edildi. Teleferik-Servergazi Hastanesi hattında çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait 20 BL 395 plakalı otobüsün şoförü Rıdvan Çelik, dün sabah saatlerinde son durağa ulaştığında mola verdi. Araçta genel temizlik ve kontrol yapan Çelik, koltukların arasında poşet buldu.

Çelik, önc çöp olduğunu düşündüğü poşetteki parayı fark edip, müdürüne bildirdi. Paranın sahibi Şükran Bilginç ise alışveriş yapmak için markete girdiğinde çantasındaki paranın yerinde olmadığını fark edip durumu eşine bildirdi.

Paranın otobüste düşmüş olabileceğini düşünen Bilginç ailesi, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'yi arayıp kayıp ihbarı yaptı. Şükran Bilginç'e şoförün parayı bulduğu söylendi. Davet edilen Şükran Bilginç'e, parasını Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Genel Müdür Mustafa Gökoğlan ve şoför Rıdvan Çelik teslim etti.
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Otobüs şoförünün çöp sandığı poşetten 4 bin 900 TL çıktı
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