Denizli'de orman yangını!

Denizli'de 25 hektarlık alanda orman yangını çıktı. Sabah saatlerine kadar yangının sürmesi beklenirken, ekipler canhıraş bir biçimde mücadele veriyor. Yangına 2 helikopter, 70 orman işçisi ve 30 arazözle müdahale ediliyor. Rüzgarında etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi zaman zaman zorlaşıyor. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.