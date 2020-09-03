03 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Denizli'de orman yangını!

Denizli'de orman yangını!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2020 21:05
Güncelleme:03.09.2020 21:11
Denizli'de 25 hektarlık alanda orman yangını çıktı. Sabah saatlerine kadar yangının sürmesi beklenirken, ekipler canhıraş bir biçimde mücadele veriyor. Yangına 2 helikopter, 70 orman işçisi ve 30 arazözle müdahale ediliyor. Rüzgarında etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi zaman zaman zorlaşıyor. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
Denizli'de orman yangını!
Denizli'de orman yangını!
Grip aşısı kimlere ve ne zaman yapılmalı?
Grip aşısı kimlere ve ne zaman yapılmalı?
İstanbul'da faciadan dönüldü!
İstanbul'da faciadan dönüldü!
Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar
Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar
Dünyanın en saçma binası yıkılıyor!
"Dünyanın en saçma binası" yıkılıyor!
Gıda teröristlerinin yeni hedefi pul biber!
Gıda teröristlerinin yeni hedefi pul biber!
İyi ki doğdun Aybüke öğretmen
İyi ki doğdun Aybüke öğretmen
Ünlü oyuncu hastaneye gitmekten korktu hayatından oldu
Ünlü oyuncu hastaneye gitmekten korktu hayatından oldu
Metrobüsten duman yükseldi!
Metrobüsten duman yükseldi!
PKK'da panik: Telefonlar yasaklandı
PKK'da panik: Telefonlar yasaklandı
Barışı taşıyan vapur: Kurtuluş!
Barışı taşıyan vapur: Kurtuluş!
Ağaç katliamına tepkiler sürüyor
Ağaç katliamına tepkiler sürüyor
Daha Fazla Video Göster