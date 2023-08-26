26 Ağustos 2023, Cumartesi
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Denizli'de markette dans etmişti! 15 gündür haber yok
Denizli’de alışveriş yapmak için gittiği markette çalınan sevdiği şarkıyı duyunca bir genç gibi dans şovu yapması ile milyonların kalbine giren emekli öğretmen Nimet İyice’den 15 gündür haber alınamıyor.