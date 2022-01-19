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Denizli’de kontrolden çıkan araç çekiciye çarptı: Ölü ve yaralı var

İHA
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Giriş: 19.01.2022 12:01
Denizli'nin şoförünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşıp, tali yola girerek park halinde duran çekiciye çarptı. Kaza sonucunda hurdaya dönen araçtaki yolcu yaşamını yitirirken, sürücü ağır yaralandı.
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