19 Ocak 2022, Çarşamba
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Denizli’de kontrolden çıkan araç çekiciye çarptı: Ölü ve yaralı var
Denizli'nin şoförünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşıp, tali yola girerek park halinde duran çekiciye çarptı. Kaza sonucunda hurdaya dönen araçtaki yolcu yaşamını yitirirken, sürücü ağır yaralandı.