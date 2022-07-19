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Denizli’de kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı! Ekipler seferber oldu

İHA
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Giriş: 19.07.2022 09:47
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan 9 ve 11 yaşlarındaki çocukların bulunması için arazide ve su kanalında arama çalışması başlatıldı.
9 ve 11 yaşındaki çocuk her yerde aranıyor!
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