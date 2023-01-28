Denizli’de işkence sonucu hayatını kaybetti! 2 yaşındaki Murat bebeğe acı veda

Denizli’de yaşanan korkunç olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Vücudunda izmarit izleri tespit edilen ve işkence sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç, son yolcuğuna uğurlandı. Cezaevinden cenazeyi görüntülü arama ile izleyen baba, Murat bebeğe son kez baktı. A Haber ekibi vahşet evini görüntüledi. Muhabir Sefer Ayçe, Murat bebeğin ölümüyle ilgili gözaltı sayısının dörde çıkartığını bildirdi.