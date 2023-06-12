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Denizli’de ilginç olay! Yaşlı kadını görenler şaşkına döndü | Sevdiği şarkıyı duyunca bakın ne yaptı

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Giriş: 12.06.2023 11:34
İlginç olay Denizli’de bir markette yaşandı. Alışveriş yapmak için markete giren yaşlı kadın, sevdiği müziğin çalındığını duyunca reyonların arasını adeta sahneye çevirdi. Çalışanın gözleri önünde ceketini çıkarıp bir genç gibi bale yapmaya başlayan yaşlı kadın, ayaklarını yere paralel açarak şovunu noktaladı. İşte o anlar...
Yaşlı kadın sevdiği şarkıyı duyunca bakın ne yaptı
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